FMI defende maior flexibilidade orçamental na UE para países com menos risco 

Vítor Gaspar, o ex-ministro das Finanças português, do tempo da troika, que agora é diretor do FMI. © Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens

As metas para os saldos orçamentais e dívidas públicas dos Estados-membros da União Europeia (UE) devem depender do grau de risco de cada país, defendeu ontem o Fundo Monetário Internacional (FMI), numa proposta de reforma da arquitetura orçamental da UE. Embora mantendo os 3% e 60% do PIB como valores de referência para as contas públicas (previstos no Pacto de Estabilidade e Crescimento), "a velocidade e ambição dos ajustamentos orçamentais devem estar ligados ao grau de risco", defendeu ontem o FMI, cujo departamento de assuntos orçamentais é liderado pelo português e ex-ministro das Finanças, Vítor Gaspar.

O risco seria avaliado através de uma metodologia de análise da sustentabilidade da dívida, a ser desenvolvida por um novo organismo europeu, o Conselho Orçamental Europeu (EFC, European Fiscal Council), uma entidade independente.

"Os países com maiores riscos orçamentais teriam de convergir para um saldo orçamental equilibrado ou positivo nos próximos três a cinco anos. Os países com riscos orçamentais mais baixos e uma dívida inferior a 60% do PIB teriam maior flexibilidade, mas também precisam de considerar riscos nos seus planos", lê-se na comunicação do FMI acerca da proposta, assinada por Vítor Gaspar, Alfred Kammer (diretor do departamento europeu) e Ceyla Pazarbasioglu (diretora de Estratégia).

O objetivo seria preparar melhor os países para enfrentar futuros choques externos, como aqueles que a União Europeia enfrentou com a crise das dívidas soberanas e, mais recentemente, com a pandemia de covid-19. Aliás, o Fundo considera que a UE tem uma janela de oportunidade em 2023, ano em que ainda estará em vigor a chamada "cláusula de escape", criada com a pandemia, em 2020, e prolongada até 2023. Esta cláusula suspende a aplicação das regras do PEC, permitindo aos países terem défices acima da meta dos 3%.

"No meio da incerteza económica extraordinária e desafios orçamentais que se avizinham, a reforma da arquitetura orçamental da União Europeia não pode esperar. A extensão da cláusula geral de escape para 2023 providencia uma janela de oportunidade para fazer isto mesmo; mais adiamentos forçariam os países a voltarem para as regras antigas com todos os seus problemas. A oportunidade não deve ser desperdiçada", defende o Fundo.

Conselhos de finanças mais fortes

A proposta do FMI para a reforma da moldura orçamental europeia inclui também a definição de tetos plurianuais para a despesa pública e um maior controlo da política orçamental dos governos por parte de entidades independentes (como o Conselho das Finanças Públicas, em Portugal). Estas entidades nacionais de avaliação e acompanhamento das contas públicas teriam representação no novo Conselho

Orçamental Europeu (EFC). A Comissão Europeia manteria o seu papel de supervisão, e o EFC seria o núcleo de uma rede de conselhos nacionais,"ajudando a promover boas práticas e providenciando uma voz independente, tanto em relação aos riscos da dívida, como quanto à execução da moldura [orçamental]", explica o FMI.

Fundamental, sublinha a organização, será os governos aumentarem a qualidade da informação e das estatísticas sobre as contas públicas.

Fundo para choques

Para o Fundo Monetário Internacional, as atuais regras que norteiam as contas públicas da UE "não preveniram défices e rácios de dívida que têm ameaçado a estabilidade da união monetária no passado e que continuam a criar vulnerabilidades hoje em dia". Faltam, defende o FMI, ferramentas de estabilização macroeconómica. Por isso, a proposta é a criação de um fundo que permita ajudar Estados-membros em dificuldades, aproveitando a experiência do NextGenerationEU (fundo de 750 mil milhões de euros criado para financiar os planos de recuperação económica dos Estados-membros na sequência da pandemia).

O novo instrumento seria financiado pela emissão conjunta de dívida pública e "poderia ser desenhado como um fundo para os dias de chuva, que constrói ativos nos tempos bons e faz transferências para apoiar países em tempos maus", propõe o FMI. Poderia também servir para financiar "ciclos de despesa específicos", adianta, e dá como exemplo o SURE, que foi criado para enfrentar o elevado desemprego criado pela covid-19, financiando a retenção de trabalhadores nas empresas. Paralelamente, o novo fundo poderia ser uma via para o fornecimento comum de bens públicos, minimizando os riscos de falhas nos mercados -"uma tarefa que se tornou mais urgente dada a transição verde e as preocupações de segurança comuns", sublinha o FMI, destacando a necessidade de acelerar a transição ambiental num cenário de choque energético devido à guerra na Ucrânia.