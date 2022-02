FMI diz que vai reforçar apoio financeiro à Ucrânia

Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI. © AFP

É a primeira reação do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao conflito na Ucrânia. Num comunicado à imprensa, a diretora-geral da organização, Kristalina Georgieva diz que o conflito "aparece num momento delicado, quando a economia global está a recuperar dos estragos da pandemia de covid-19, e ameaça desfazer algum desse progresso".

A líder do FMI assegura que a organização vai "continuar a trabalhar de perto com as autoridades para apoiar a Ucrânia de todas formas possíveis". Georgieva diz que o Fundo tem instrumentos que pode utilizar e que está em contacto com as autoridades ucranianas, remotamente, para avaliar a melhor forma de apoiar o país. "Além de conselho em termos de políticas, estamos a explorar todas as opções para apoio financeiro adicional, incluindo no âmbito do acordo de stand-by para um montante excecional de 2,2 mil milhões de dólares. As autoridades [ucranianas] também solicitaram financiamento de emergência do FMI", avança a diretora-geral no comunicado.

Kristalina Georgieva considera ainda que "para além da Ucrânia, as repercussões do conflito colocam riscos económicos significativos na região e no mundo. Estamos a avaliar as implicações potenciais, incluindo para o funcionamento do sistema financeiro, mercado de matérias-primas e o impacto direto nos países com ligações económicas à região", adianta.