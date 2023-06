Fórum BCE começa na segunda-feira em Sintra sob o signo da inflação

Christiane Lagarde, no Fórum BCE, em Sintra, Portugal, em 2022 © Banco Central Europeu

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Junho, 2023 • 10:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Fórum anual do Banco Central Europeu (BCE) começa na segunda-feira, em Sintra, e decorre até quarta-feira, sob o signo da estabilização macroeconómica num ambiente de inflação volátil.

O tradicional evento do BCE junta governadores de bancos centrais, académicos, especialistas do mercado financeiro para debater sobre as principais questões de política monetária no atual contexto.

O encontro tem lugar numa altura em que a inflação continua a centrar a atenção dos decisores, depois de ter dominado o debate no ano passado.

No final da tarde de segunda-feira, a presidente do BCE, Christine Lagarde, dará início aos trabalhos com um jantar de boas-vindas, durante o qual a vice-diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) Gita Gopinath fará uma intervenção.

Na terça-feira, os trabalhos arrancam com um discurso de Christine Lagarde, que na semana passada, após a última reunião do Conselho de Governadores, anunciou uma subida das taxas de juro de 25 pontos base.

Posteriormente e durante essa manhã serão discutidos temas como a política monetária perante múltiplos choques da oferta, a avaliação dos custos da inflação e alterações estruturais nos mercados de energia e implicações para a inflação.

O último dia do Fórum BCE ficará marcado pelo painel que reúne 'pesos-pesados' da política monetária: Christine Lagarde, o presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, o governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, e o governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.

Esse painel fechará os trabalhos, pelo que antes disso durante quarta-feira a normalização da política monetária também será discutida, assim como o mix entre a política monetária e orçamental em tempos de inflação e lições das experiências recentes nas previsões macroeconómicas.