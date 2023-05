Fraude com cartões na zona euro cai para nível mínimo em 2021

Cartões de débito e crédito © Esta fotografia não pode ser reproduzida por qualquer forma ou quaisquer meios electrónicos, mecânicos ou outros, incluindo fotocópia, gravação magnética ou qualquer processo de armazenamento ou sistema de recuperação de informação, sem prévia autorização escrita da Global Notícias. © Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Maio, 2023 • 12:27

A fraude com cartões na Europa continuou a descer em 2021, ao cair para 0,028% do valor total dos pagamentos com cartão efetuados com cartões emitidos no SEPA, o nível mais baixo desde o início da recolha de dados.

Num comunicado hoje divulgado, o Banco Central Europeu (BCE) precisa que esta percentagem de 0,028% do valor total dos pagamentos com cartão efetuados com cartões emitidos no SEPA (Espaço Único de Pagamentos em Euros) ascendeu a 1.530 milhões de euros de um valor total de 5,40 biliões de euros.

O BCE recorda que em comparação, a fraude com cartões em 2019 ascendeu a 1.870 milhões de euros de um valor total de 5,16 biliões de euros e que a percentagem mais elevada de fraude com cartões observada até à data foi de 0,048% em 2008.

No comunicado, o BCE explica que existem dois tipos distintos de fraude com cartões, uma com cartão não presente, ou seja, fraude realizada remotamente em pagamentos 'online' e por telefone, utilizando dados do cartão obtidos através de esquemas como o 'phishing' e outra com cartão presente, que ocorre normalmente em pontos de venda a retalho e caixas automáticos e envolve a utilização de cartões falsificados.

A fraude com cartão não presente, que representou aproximadamente 84% do valor total da fraude com cartão em 2021, diminuiu 12% em relação a 2019, na sequência da implementação em todo o mercado de uma autenticação forte do cliente ao abrigo da Diretiva Serviços de Pagamento da UE revista (PSD2), adianta o BCE.

Já a fraude com cartão presente, a mesma diminuiu 6% em 2021 em relação ao nível de 2019, devido à continuação da implementação global das normas do setor, que têm sido eficazes na redução das oportunidades de cometer fraudes de contrafação com banda magnética, adianta o BCE.

O BCE indica ainda que tal como em relatórios anteriores, a maior parte da fraude com cartões em 2020 e 2021 envolveu transações transfronteiriças.

Embora as operações transfronteiriças tenham representado apenas 11% do valor total das operações de pagamento com cartão, representaram 63% do valor total da fraude com cartão em 2021, precisa o BCE.

O relatório sobre a fraude com cartões do BCE baseia-se em informações fornecidas por 20 operadores de sistemas de pagamento com cartões.