Gazprom ameaça cortar fornecimento de gás se impuserem teto aos preços

O diretor executivo (CEO) da empresa energética russa Gazprom, Alexei Miller, advertiu neste domingo que a tentativa de impor um teto aos preços do gás russo na Europa implicará o corte do fornecimento.

"Nos pautamo-nos pelos contratos assinados. Uma decisão unilateral como essa é uma violação das atuais condições do contrato que implica a cessação do fornecimento", disse Alexei Miller, na televisão púbica russa.

Miller alertou que essa medida drástica em reação à imposição de tetos de preços aos hidrocarbonetos russos está previsto num decreto presidencial assinado, em março passado, pelo presidente russo, Vladimir Putin.

O próprio chefe de Estado russo afirmou em várias ocasiões que qualquer tentativa de limitar os preços do petróleo e do gás russos significaria que a Rússia não exportaria esses produtos e aconselhou a União Europeia (EU) a não violar as leis da oferta e procura que regem comércio internacional.

Entre as últimas sanções impostas à Rússia pela UE está o compromisso de impor um limite global ao preço do petróleo russo e seus derivados, de forma que as companhias marítimas europeias só poderão transportá-lo da Rússia para países terceiros se os hidrocarbonetos foram vendidos a um preço igual ou inferior ao estabelecido

O teto do preço do petróleo não será um valor fixo, mas uma variável que coloca o preço do petróleo bruto russo abaixo do preço do mercado global, reduzindo assim a receita que a Rússia obtém com a venda de combustíveis fósseis e que aproveita para financiar a guerra contra a Ucrânia.

Este mecanismo de punição à Rússia foi um dos temas discutidos pela secretária do Tesouro norte-americana, Janet Yellen, com os ministros do Eurogrupo, com quem também discutiu a necessidade de acelerar a assistência económica à Ucrânia.