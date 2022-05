Governador de Lugansk diz que a região "é agora como Mariupol". "Estão a matar as nossas cidades, a destruir tudo ao redor"

A guerra na Ucrânia entra no quarto mês, com as forças de Moscovo a intensificarem os ataques à região de Donbass. "O exército russo pretende destruir completamente Severodonetsk", uma cidade estratégica a noroeste da região, disse o governador.