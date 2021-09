Governo britânico rejeita que Brexit seja causa da falta de camionistas © (Daniel LEAL-OLIVAS / AFP)

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Setembro, 2021 • 11:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo britânico rejeitou esta sexta-feira que a falta de camionistas que estão a provocar problemas no abastecimento de combustíveis seja uma consequência do Brexit.

"O problema é mundial e seguramente [existe] em toda a Europa. Em vez de o Brexit ser a causa do problema, na verdade o Brexit ajudou a encontrar algumas das soluções", argumentou hoje o ministro dos Transportes, Grant Shapps, à BBC.

O ministro referiu que as alterações feitas recentemente para aumentar o número de exames de condução para veículos pesados, reduzindo algumas formalidades ou eliminando requisitos técnicos, "não poderiam ter sido feitas na UE".

Na quinta-feira, as petrolíferas BP e ExxonMobil (dona dos postos Esso) indicaram que alguns dos seus postos de combustível tiveram de fechar devido a dificuldades no abastecimento relacionados com a logística de transportes.

O setor junta-se assim a outras áreas da economia, como restaurantes e supermercados, que se têm queixado da falta de camionistas, resultando na escassez de alguns produtos e prateleiras vazias.

A Road Haulage Association (RHA), que representa a profissão, estima que faltam no Reino Unido cerca de mais 100.000 camionistas, e juntou-se no pedido feito por múltiplas organizações ao Governo para aliviar temporariamente as regras de imigração a europeus.

Mas Shapps voltou a rejeitar este cenário, atribuindo parte do problema à pandemia covid-19, que encerrou os centros de formação necessários para certificar novos condutores, e outra à necessidade de melhorar as condições de trabalho, nomeadamente os salários.

"Ironicamente, cada vez que dizem: vamos abrir a europeus e europeus de leste, estamos a rebaixar o mercado de trabalho. Essa foi a causa deste problema sistémico de longo prazo, porque os salários foram reduzidos a tal ponto que as pessoas perderam o interesse", vincou.

O problema da falta de camionistas junta-se ao aumento dos preços do gás natural, que já resultou na insolvência de nove empresas distribuidoras desde o início do ano, e ao risco de inflação numa altura em que o Governo pretende reduzir os apoios sociais.

No entanto, o primeiro-ministro, Boris Johnson, acredita que os problemas dos transportes e custo da energia são de "curto-prazo" e negou que os britânicos tenham pela frente um "inverno complicado".

"Não devem estar preocupados, porque este é um problema que vamos resolver e vamos fazer tudo para ajudar a curto-prazo. Mas também temos de deixar que o mercado funcione, para que a oferta chegue onde é precisa", afirmou à cadeia de televisão ITV.