Governo polaco concede subsídios sobre o carvão para aquecimento doméstico

O Governo da Polónia anunciou que vai conceder aos cidadãos polacos subsídios sobre o carvão para aliviar o aumento nos preços dos combustíveis.

O vice-ministro da Energia da Polónia, Blazej Pobozy, explicou numa entrevista à televisão polaca que a partir de hoje e até 30 de novembro, todas as casas em que a principal fonte de aquecimento é uma lareira ou uma caldeira a carvão poderão candidatar-se a um subsídio de cerca de 675 euros para compensar a subida nos preços dos combustíveis.

A medida foi acertada na noite de segunda-feira e junta-se a outras já adotadas pelo Executivo para combater o custo do carvão, que não obtiveram o efeito desejado.

No mês passado, foi aprovada a introdução de um sistema de controlo no preço de venda do carvão a particulares, o que, segundo o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, revelou-se "problemático".

O Estado ofereceu-se a pagar às empresas distribuidoras de carvão 225 euros por tonelada para venderam ao preço final de 210 euros a particulares, mas o plano não foi bem-sucedido, segundo Morawiecki, por "falta de cooperação das empresas".

Por seu lado, o vice-ministro da Energia declarou hoje que "as empresas privadas se recusam a cumprir as suas obrigações e aproveitam-se da subida dos preços", o que, disse o vice-ministro polaco, "obrigou o Governo a pensar em fórmulas alternativas".

Desde que o embargo polaco às importações de carvão da Rússia entrou em vigor - em retaliação pela guerra na Ucrânia, que teve início em 24 de fevereiro -, Varsóvia assinou acordos com vários países, incluindo Austrália, África do Sul e Canadá, para aumentar a oferta deste combustível, que representa 70 por cento da sua energia.

De acordo com o Ministério da Energia polaco, está prevista a chegada de 12 navios cargueiros de grande capacidade com carvão desses países, o que resolverá a escassez de combustível a curto prazo.