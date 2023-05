Grécia recupera 351 antiguidades saqueadas e datadas do Neolítico ao Bizantino

Acrópole de Atenas. (Leonel de Castro/Global Imagens) © Leonel de Castro/Global Imagens

Após uma longa batalha judicial, a Grécia recuperou 351 antiguidades saqueadas do país, datadas do Neolítico ao período Bizantino, informou o Ministério da Cultura grego na sexta-feira à noite.

Do lote faz igualmente parte um grande número de fragmentos de cerâmica.

As antiguidades, divididas em 25 grupos, estavam na posse do negociante de antiguidades britânico Robin Symes, cujo grupo Robin Symes Limited está a ser liquidado, segundo um comunicado.

A ministra da Cultura, Lina Mendoni, afirmou que a batalha legal para recuperar as antiguidades saqueadas na Grécia durou 17 anos - desde 2006, quando as autoridades gregas começaram a investigar a Robin Symes Ltd. no país e no estrangeiro.

O anúncio surge alguns anos depois de a polícia suíça e italiana ter apreendido antiguidades roubadas em Itália e guardadas por Symes, uma figura-chave do tráfico de antiguidades ligado a ladrões de túmulos italianos.

As antiguidades italianas foram encontradas num espaço de armazenamento alugado pelo antiquário num armazém de Genebra, mas o Ministério da Cultura grego não disse se as duas operações estavam relacionadas.

Entre as peças notáveis da coleção de antiguidades contam-se uma estatueta do Neolítico esculpida em pedra branca datada de 4000 a.C., uma estatueta das Cíclades datada entre 3200 e 2700 a.C., uma estátua de mármore danificada de Korè Arcaico datada de 550-500 a.C., e uma estátua de bronze fragmentada do jovem Alexandre, o Grande, datada da segunda metade do século II.

A Grécia esforça-se por recuperar a arte e as antiguidades saqueadas, espalhadas por museus e coleções privadas em todo o mundo.

Três fragmentos do Pártenon, que tinham sido guardados pelo Vaticano durante mais de dois séculos, foram devolvidos à Grécia em março, num gesto de amizade, segundo o Papa Francisco.

Os fragmentos do monumento estão espalhados por vários museus importantes em todo o mundo.

A Grécia também espera assegurar a devolução dos frisos do Pártenon pelo Museu Britânico, em Londres. No início deste ano a imprensa indicou que o museu estava em negociações avançadas com o Governo grego.

Londres afirma que as esculturas foram "legalmente adquiridas" em 1802 pelo diplomata britânico Lord Elgin, que as vendeu ao Museu Britânico.

Contudo, a Grécia afirma que foram "saqueadas" durante a ocupação otomana.

A devolução dos frisos do Pártenon é uma questão muito sensível na Grécia. No Museu da Acrópole, existe um espaço vazio, reservado para este friso.