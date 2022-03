Guerra afunda clima empresarial na Alemanha em março

© JENS SCHLUETER/AFP

O clima empresarial na Alemanha entrou em colapso em março devido à queda recorde das expectativas, que desceram 13,3 pontos, um decréscimo superior ao registado quando apareceu a pandemia (11,8 pontos), anunciou esta sexta-feira o instituto alemão ifo.

Num comunicado hoje divulgado, o instituto alemão ifo informou que o índice de clima empresarial caiu para 90,8 pontos em março, contra 98,5 pontos em fevereiro.

As empresas na Alemanha também avaliaram a sua situação atual como pior, mas a queda aqui foi comparativamente moderada (1,6 pontos), refere o ifo, sublinhando que as empresas na Alemanha estão à espera de tempos difíceis.

Na indústria transformadora, o índice caiu mais rapidamente do que nunca, tendo as expectativas das empresas também registado uma queda recorde, passando do otimismo para um pessimismo pronunciado.

Além disso, as empresas classificaram agora as suas perspetivas comerciais como extremamente incertas e as avaliações da situação atual também foram mais baixas.

Também no setor dos serviços, o clima empresarial piorou notavelmente devido a uma queda significativa das expectativas e as perspetivas para os próximos meses são particularmente sombrias no setor da logística, adianta o ifo.

Em contraste, o ifo refere que os prestadores de serviços deixaram as suas avaliações da situação atual praticamente inalteradas.

No comércio, o índice do clima de negócios afundou-se e o indicador de expectativas registou um colapso recorde, mas as avaliações da situação atual, no entanto, ficaram praticamente inalteradas e permanecem positivas.

No setor da construção, o clima empresarial deteriorou-se significativamente, também impulsionado por expectativas consideravelmente mais pessimistas e as avaliações da situação atual também pioraram, mas a maioria das empresas de construção ainda está satisfeita com os seus negócios atuais, afirmou o instituto alemão.