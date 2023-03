Ifo prevê que economia alemã estagne este ano e cresça 1,7% em 2024

Hamburgo , Alemanha

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Março, 2023 • 10:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O instituto económico alemão Ifo prevê um ligeiro declínio da economia alemã este ano de 0,1%, que equivale a uma estagnação, e para 2024 um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,7%.

Enquanto a economia dos setores relacionados com o consumo será afetada pela inflação elevada e deverá contrair-se, o setor industrial apoiará o crescimento, diz o Ifo na apresentação das suas previsões da primavera.

"Após um novo declínio do PIB de 0,2% no primeiro trimestre, a economia recuperará posteriormente. A partir de meados do ano, o mais tardar, o crescimento dos salários reais irá apoiar a economia nacional", disse o especialista da ifo Timo Wollmershäuser.

Além de aumentos significativos dos salários na negociação coletiva, o declínio gradual da taxa de inflação também contribuirá para isso.

"O pico da inflação já foi atingido. Em 2023, a taxa média deverá ser de 6,2%, já inferior à do ano passado. Em 2024, as taxas irão normalizar e a inflação atingirá 2,2%", sendo a queda dos preços da energia e a resolução gradual dos problemas de abastecimento na indústria as principais razões, acrescentou.

A fraqueza económica abrandará um pouco a recuperação no mercado de trabalho este ano.

O aumento de quase 50.000 do número de desempregados deve-se principalmente aos cidadãos ucranianos que irão gradualmente integrar-se no mercado de trabalho no período previsto.

Assim, espera-se que a taxa de desemprego caia novamente, para 5,1% em 2024, depois de se cifrar em 5,4% este ano e 5,3% em 2022.

O orçamento nacional permanecerá no vermelho este ano e no próximo, com um défice de 1,3% e 0,3% do PIB, respetivamente, embora seja significativamente inferior ao projetado em dezembro.

Em particular, a despesa estimada em travões dos preços da energia do Governo foi reduzida em mais de 35.000 milhões de euros no total, uma vez que se assume, da perspetiva atual, que os preços de compra de eletricidade e gás no período previsto serão mais baixos do que o esperado.

O saldo da balança corrente aumentará novamente para 5,9% do PIB até 2024, após ter caído temporariamente para 3,8% no ano passado, em resultado de importações muito mais elevadas.