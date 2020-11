Impasse europeu mantém-se. Merkel vai continuar a negociar com a Hungria e a Polónia

O primeiro-ministro, António Costa, participa no Conselho Europeu por videoconferência. © Comissão Europeia

O primeiro round das negociações depois do veto da Hungria e da Polónia não mudou nada na posição dos dois Estados Membros, a que se juntou também a Eslovénia. O Concelho Europeu mandatou a presidência rotativa alemã para continuar a negociar com Budapeste e Varsóvia.

"Foi feito um ponto de informação pela chancelar Merkel e depois a Hungria, Polónia e Eslovénia explicaram porque não podem dar o acordo", indicou o primeiro-ministro, António Costa, depois do fim do encontro que decorreu por videoconferência, acrescentando que "foi dado o mandato a Angela Merkel tendo em vista um acordo com esses Estados Membros", tendo sido lembrada "a questão da solidariedade".

De acordo com a agência Lusa, a discussão sobre o veto ao plano de relançamento económico da União Europeia foi curta e inconclusiva. A discussão durou menos de 20 minutos, com intervenções de apenas cinco líderes.

Na conferência de imprensa desta quinta-feira, o primeiro-ministro defendeu urgência destas verbas, sobretudo do Fundo de Recuperação (750 mil milhões) serem desbloqueadas. "É fundamental termos uma resposta europeia que permita a todos os Estados membros compensar os setores mais afetados", sublinhou.

Em atualização