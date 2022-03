INE espanhol sobe crescimento do país em 2021 para 5,1%

© D.R.

A economia espanhola cresceu 5,1% em 2021, um décimo de ponto percentual mais do que o valor avançado a 28 de janeiro, de acordo com a revisão divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.

Os dados finais das contas nacionais indicam que a procura interna (consumo e investimento) contribuiu com 4,7 pontos percentuais para este crescimento, enquanto a procura externa (exportações e importações) contribuiu com meio ponto.

Em 2021, no seu conjunto, o PIB (Produto Interno Bruto) a preços correntes era de 1.205.063 milhões de euros, 7,4% mais elevado que em 2020.

Com o crescimento de 5,1% alcançado no ano passado, a economia espanhola regressou a taxas anuais positivas após a pandemia de covid-19, que causou um declínio histórico do PIB de 10,8% em 2020.

O crescimento do PIB de 5,1% registado em 2021, apesar de ser o mais acentuado em 21 anos, esteve 1,4 pontos abaixo da previsão de crescimento do Governo espanhol.

Em termos anuais, o PIB no quarto trimestre cresceu 5,5%, dois pontos acima do que no trimestre anterior (3,5%), graças a uma maior contribuição da procura interna e externa.