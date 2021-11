Inflação anual em Espanha com forte aumento para 5,4% em outubro

© D.R.

A inflação anual em Espanha subiu para 5,4% em outubro, quase um ponto e meio acima da taxa registada em setembro, um aumento explicado principalmente pelo aumento dos preços da eletricidade.

De acordo com a informação atualizada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE), com base na evolução do índice dos preços no consumidor (IPC), a inflação anual subiu 1,4 pontos percentuais em relação à de setembro (4%).

O aumento do nível dos preços foi principalmente influenciado pelas subidas no setor da habitação (+20,5%) desde um ano antes, devido ao aumento dos preços da eletricidade e, em menor medida, dos preços do gás e do gasóleo para aquecimento.

O aumento da inflação em outubro foi também afetado pelo setor dos transportes, com um aumento de 12,3%, em resultado do aumento dos preços dos combustíveis e lubrificantes para o transporte privado.

O valor definitivo do aumento em Espanha dos preços em outubro é uma décima de ponto percentual do provisório divulgado pelo INE em 28 de outubro último.