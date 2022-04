Inflação na zona euro chega aos 7,5% em abril

Zona Euro © Pixabay

A taxa de inflação homóloga subiu em abril para os 7,5% na zona euro, face aos 7,4% de março, e aos 1,6% do mesmo mês de 2021, segundo uma estimativa rápida do Eurostat.

Segundo o serviço estatístico europeu, a inflação subiu impulsionada pelo preço dos combustíveis, que teve um aumento homólogo de 38% (face aos 44,4% de março).

Considerando as principais componentes da inflação da zona euro, depois da energia, a maior subida foi registada no da alimentação, álcool e tabaco (6,4%, contra 5% em março), dos bens industriais não energéticos (3,8%, acima dos 3,4% do mês anterior) e a dos serviços (3,3%, que se compara com 2,7% em março).

A Estónia (19%), a Lituânia (16,6%) e a Letónia (13,2%) são os países do euro com as maiores taxas de inflação homóloga em abril e Malta (4,9%), França (5,4%) e Finlândia (5,6%) com as menores.

Para Portugal, o Eurostat estima uma taxa de inflação homóloga de 7,4% em abril, face às de 5,5% em março e de -0,1% no mesmo mês de 2021.

A taxa de inflação na zona euro e na UE tem vindo a acelerar desde junho de 2021 e a atingir valores recorde desde novembro.