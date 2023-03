Inflação da zona euro atingiu os 8,4% em 2022

Uma das maiores subidas foi no preço do gás. © D.R.

A inflação na zona euro atingiu, em 2022, um recorde de 8,4%, face aos 2,6% registados no ano anterior, e a da União Europeia (UE) um máximo de 9,2%, mais do triplo dos 2,9% de 2021, segundo o Eurostat.

De acordo com os dados hoje divulgados pelo serviço estatístico europeu, considerando os principais componentes da inflação - medida pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IHPC), o indicador utilizado para comparações a nível da UE - a maior subida (18%) foi registada nos preços das casas, água, eletricidade, gás e outros combustíveis.

A componente dos transportes registou a segunda maior subida homóloga (12,1%), seguida da alimentação e bebidas não alcoólicas (11,9%).

Todas as restantes componentes principais do indicador viram a inflação subir, no ano passado, entre 2,0% e 8,1%, face a 2021, exceto o preço das comunicações, que teve um recuo homólogo de 0,1%.

Na última década, destaca ainda o Eurostat, a inflação homóloga da zona euro recuou entre 2013 e 2015, atingindo um mínimo de 0,2% em 2015 e 2016, tendo depois subido anualmente até os 1,8%, em 2018, e recuado para os 1,2% no ano seguinte.

Em 2020, a taxa de inflação homóloga nos países do euro fixou-se nos 0,3%, registando uma subida para os 2,6% em 2021 e atingindo, no acumulado de 2022, um máximo histórico de 8,4%.

Considerando os Estados-membros, as maiores taxas de inflação homóloga medida pelo IPHC foram registadas, no ano passado, na Estónia (19,4%), Lituânia (18,9%) e Letónia (17,2%).

No outro extremo da tabela, França (5,9%), Malta (6,1%) e Finlândia (7,2%) apresentaram as menores taxas de inflação anual no acumulado de 2022.

Em Portugal, a taxa de inflação homóloga chegou aos 8,1%, que se compara com a de 2,7% de 2021.