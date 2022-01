Inflação em Espanha cai para 6% em janeiro

© D.R.

A inflação anual em Espanha foi de 6% em janeiro, cinco décimas abaixo do valor de dezembro, principalmente devido à queda dos preços da eletricidade, revelou esta segunda-feira o INE espanhol.

A queda do índice de preços no consumidor (IPC) de janeiro em relação ao valor do mês anterior é a primeira registada desde fevereiro de 2021, que foi seguida de subidas mensais sucessivas e levou à inflação ao seu ponto mais alto em quase 30 anos, 6,5% no final de 2021.

Em contraste com a descida da taxa de inflação geral, a inflação subjacente, que não inclui energia e alimentos frescos, aumentou em janeiro 0,3 pontos percentuais em comparação com dezembro, para 2,4%. Este indicador está a crescer há sete meses consecutivos.

Em termos mensais, o IPC geral caiu 0,5% em janeiro, em comparação com dezembro, e marca ainda o seu primeiro declínio desde julho do ano passado.

Quanto ao índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC), que permite fazer comparações com outros países europeus, a taxa de variação anual foi de 6,1% em janeiro, também cinco décimos de ponto percentual inferior à de dezembro.