Inflação em França desacelera para 5,1% em maio na comparação anual

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Maio, 2023 • 08:55

A inflação desacelerou acentuadamente em França no mês de maio, para 5,1% no período de um ano, depois de atingir 5,9% em abril e mais de 6% no início do ano, segundo uma estimativa inicial publicada pelo INSEE.

"Essa queda da inflação aconteceu pela desaceleração num ano dos preços da energia (...), de bens manufaturados e serviços", mas também dos alimentos, que tiveram um aumento de 14,1% em maio, após registar uma subida de 15% em abril, divulgou o Instituto Nacional de Estatística e Estudos Económicos de França.

O aumento dos preços dos produtos frescos (+10,4% num ano) manteve-se quase ao mesmo ritmo de abril (+10,6%), mas o custo dos outros produtos alimentares, por outro lado, aumentou menos (14,8% contra 15,8% em abril).

A queda da inflação é ainda mais clara na energia, cujos preços subiram 2% na comparação anual em maio, após o aumento de 6,8% em abril.

O custo dos produtos manufaturados (+4,1% na comparação anual em maio) e dos serviços (+3%) também desacelerou, mas de forma menos acelerada.

O tabaco, cujo custo subiu 9,8% em maio, na comparação anual, é a única exceção ao movimento de queda na inflação e o seu preço acelerou pelo terceiro mês consecutivo, observou o INSEE.

O indicador de referência para comparações entre países europeus, o índice de preços ao consumo harmonizado (IHPC), subiu 6% em termos homólogos em maio, um ritmo de crescimento quase um ponto inferior ao de abril (+6,9%).

O INSEE deve publicar uma segunda estimativa de inflação em maio, em meados de junho.