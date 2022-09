Inflação estimada em Espanha foi 9% em setembro

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez © AFP

Os preços subiram 9% em Espanha em setembro, comparando com o mesmo mês de 2021, menos 1,5 pontos do que em agosto, segundo uma estimativa da inflação do Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol divulgada esta quinta-feira.

Em agosto, a inflação (variação dos preços comparando com o mesmo período do ano anterior) fixou-se em 10,5%.

Esta evolução, a confirmar-se, "deve-se, principalmente, à descida dos preços da eletricidade", que tinham subido em setembro de 2021, segundo o INE espanhol, que acrescenta que também há a influência, embora em menor medida, "da descida dos combustíveis, comprando com o ano passado, e da descida dos transportes".

Sem os preços dos alimentos não elaborados e da energia (inflação subjacente), a variação dos preços em setembro foi 6,2%, menos duas décimas do que em agosto,