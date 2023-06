Inflação homóloga na Alemanha desacelera para 6,1% em maio

© Unsplash

A taxa de inflação homóloga na Alemanha recuou para 6,1% em maio, face aos 7,2% registados em abril, mantendo-se num nível elevado, em particular na alimentação, confirmou hoje a agência federal de estatística alemã (Destatis).

Esta descida da inflação homóloga confirma a estimativa avançada em finais de maio e é a mais acentuada dos últimos meses, depois de a inflação ter sido de 7,2% em abril, 7,4% em março e 8,7% em fevereiro, refere a Destatis em comunicado.

Em termos mensais, a taxa de inflação registou um decréscimo de 0,1% em maio.

"A inflação continua em queda, mas persiste num patamar elevado", afirmou a presidente da Destatis, Ruth Brand, ao apresentar os dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

O pico do aumento dos preços na Alemanha aconteceu em outubro, com uma taxa de 10,4% em termos homólogos, tendo depois os preços começado a abrandar, especialmente no setor da energia, que é a área mais impactada pelas medidas implementadas pelo Governo federal para conter a inflação.

Em maio, o aumento dos preços da energia desacelerou para 2,6%, face a 6,8% em abril, enquanto a subida dos preços dos alimentos abrandou para 14,9%, contra 17,2% no mês anterior.

Excluindo a energia do cálculo, a taxa de inflação situou-se em 6,5%, e, excluindo também a alimentação (inflação subjacente), foi de 5,4%, quatro décimas a menos que em abril.

O índice harmonizado, utilizado para os cálculos a nível da União Europeia, situou-se em 6,3% em termos homólogos em maio, abaixo dos 7,6% de abril, enquanto face ao mês anterior registou um decréscimo de 0,2%.

O aumento dos preços da energia na Alemanha chegou a atingir os 23,1% homólogos em janeiro deste ano, tendo caído em fevereiro para 19,1%, em março para 3,5% e, embora em abril tenham subido novamente, para 6,8%, recuou agora em maio para 2,6%.

A subida dos preços dos alimentos também começou a abrandar nos últimos meses, mas ainda se mantém em níveis elevados, com um aumento homólogo de 14,9% em maio, contra 17,2% em abril, 21,8% em fevereiro e 22,3% em março.