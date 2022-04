Itália anuncia acordo para comprar mais gás à Argélia

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Abril, 2022 • 19:56 Partilhar este artigo Facebook

O primeiro-ministro italiano, Mário Draghi, anunciou esta segunda-feira que a Itália vai importar mais gás da Argélia, durante uma visita a este país com o qual está disposto a trabalhar também para desenvolver energias renováveis e hidrogénio verde.

"Os nossos governos assinaram um acordo de cooperação bilateral no setor da energia, para além do acordo entre a Eni (empresa italiana de hidrocarbonetos) e a Sonatrach (argelina) para aumentar as exportações de gás para Itália", disse o primeiro-ministro italiano após uma audiência com o Presidente argelino, Abdelmadjid Tebboun.

O objetivo do Governo italiano é reduzir a sua dependência da Rússia, que hoje representa 40% do total de gás importado pela Itália, explicou numa conferência de imprensa.

A Argélia é hoje, atrás da Rússia, o segundo maior fornecedor de gás a Itália, que é transportado através do gasoduto Transmed.

"A Itália está pronta a trabalhar com a Argélia para desenvolver energias renováveis e hidrogénio verde. Queremos acelerar a transição energética e criar oportunidades de desenvolvimento e emprego", salientou ainda Dhaghi.