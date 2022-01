Juros da dívida da Alemanha voltam para terreno positivo

© D.R.

Os juros da dívida da Alemanha a 10 anos, considerada a mais segura da Europa, subiram esta quarta-feira para 0,007%, regressando assim para terreno positivo pela primeira vez desde o início de maio de 2019.

Os juros das obrigações alemãs e de outras obrigações europeias têm vindo a aumentar há várias semanas devido ao receio do mercado de que uma inflação mais prolongada leve os bancos centrais a acelerar a retirada dos estímulos.

Este medo inflacionista está a ser alimentado por um novo aumento do preço do petróleo bruto que, no caso do Brent, a referência da Europa, está agora a ser comercializado a um novo máximo de sete anos, acima dos 88 dólares por barril.

Neste contexto, a dívida dos EUA também subiu nas últimas sessões, atingindo hoje 1,887%.

No resto da Europa, e na sequência da subida dos juros da dívida alemã a 10 anos, os juros das dívidas soberanas europeias no mesmo prazo também estão em níveis máximos.

Em Portugal, os juros da dívida a 10 anos subiram até 0,632%, em Espanha para 0,708%, em Itália para 1,371% e na Grécia para 1,648%.