Lagarde anuncia subidas das taxas de juro nas próximas reuniões do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, anunciou esta quarta-feira o aumento das taxas de juro nas próximas reuniões do Conselho do BCE, sendo que a próxima é em 27 de outubro, para combater a inflação.

"A médio prazo temos de trazer a inflação de volta aos 2,0% e faremos o que temos de fazer. Isto é, continuar a aumentar as taxas de juro nas próximas reuniões", disse Lagarde num evento em Frankfurt.

Segundo Lagarde, se o BCE não optar por esta via, as consequências para a economia serão mais graves do que o aumento do custo do crédito.

"O nosso objetivo não é reduzir o crescimento, o nosso objetivo essencial é assegurar a estabilidade dos preços. Isso é algo que o BCE tem de conseguir", disse.

O BCE aumentou as taxas de juro no passado mês de julho pela primeira vez desde 2011.

Nessa ocasião, a taxa de juro de referência subiu 0,50 pontos percentuais.

Na segunda etapa, em setembro, registou-se uma subida de 0,75 pontos percentuais, de modo que a taxa de juro de referência se situa agora em 1,25%.

Em agosto, a inflação homóloga na zona euro atingiu 9,1%.

O BCE considera que a estabilidade de preços deve ser assegurada quando a inflação homóloga é ligeiramente inferior a 2,0%.

Antes da mudança em julho, o BCE tinha prosseguido durante anos uma política de redução das taxas de juro a fim de contrariar primeiro as consequências da crise da dívida e depois o impacto económico da pandemia.

A próxima reunião do conselho do BCE está agendada para 27 de outubro.