Lagarde: pressão sobre a inflação é de "natureza temporária"

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse hoje em Lisboa que as atuais pressões na inflação são de "natureza temporária", esperando que em 2022 voltem a baixar.

"Acreditamos que os números da inflação em 2021, que veremos subir, são de uma natureza temporária e dependem de fatores temporários", disse a presidente do BCE numa conferência de imprensa no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, após uma reunião do Eurogrupo.

A também antiga líder do Fundo Monetário Internacional (FMI) disse acreditar que em 2022 a inflação "irá regressar a níveis mais baixos e irá decrescer".

"Certamente de um ponto de vista da política, deveremos ultrapassar esse período de maior inflação, porque os fatores por detrás, os fundamentos, certamente não estão lá para que assumamos e prevejamos que a inflação irá manter-se" a níveis elevados, referiu.

Assim, Christine Lagarde considerou que os níveis "de um ponto de vista de política monetária, estão longe do objetivo" do BCE.

A líder do BCE observou também que recentemente os juros das dívidas soberanas têm estado a crescer, algo que Frankfurt está a "monitorizar de perto".

"Em junho, teremos novas projeções, aquando da nossa reunião do Conselho de Governadores, e nessa altura faremos uma avaliação conjunta atualizada da favorabilidade das condições de financiamento, no contexto das novas previsões de inflação", referiu.

A responsável reforçou o "compromisso com a zona euro" de "manter condições de financiamento favoráveis durante todo o período pandémico", ideia que "guiará a gestão do Programa de Compras de Emergência Pandémica".

Christine Lagarde lembrou que o programa de compra de ativos, que continua a permitir o acesso aos mercados a juros baixos, continuará "pelo menos até março de 2022".

"É demasiado cedo, e até desnecessário, debater assuntos de longo prazo", frisou.

As reuniões informais de ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo) e da União Europeia (Ecofin) que Portugal recebe no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia arrancaram hoje no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

Os encontros, que se prolongam até sábado à hora do almoço e em que o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, é o anfitrião, contam ainda com a presença dos governadores dos bancos centrais europeus.

