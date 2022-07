Lançados oficialmente serviços de apoio aos beneficiários dos fundos europeus

serviços de apoio aos beneficiários dos fundos europeus foram lançados esta quarta-feira © AFP

Os serviços Balcão dos Fundos e Linha dos Fundos, de apoio aos beneficiários e aos candidatos aos fundos europeus no âmbito do Portugal 2020, Portugal 2030 e Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), são esta quarta-feira lançados oficialmente.

De acordo com um comunicado da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, o Balcão dos Fundos "é o ponto central de acesso a fundos europeus", sendo a plataforma "onde se submetem as candidaturas a apoios".

A plataforma assume-se como uma forma de continuidade ao trabalho desenvolvido no Balcão 2020 e apresenta "novas funcionalidades", como a aplicação de um princípio para a interoperabilidade com dados e informação já residente noutras fontes de administração pública, o acesso com a Chave Móvel Digital ou a visão e gestão integradas sobre os períodos de programação do Portugal 2020 e Portugal 2030 - incluindo "avisos de abertura de candidaturas, abertos e encerrados, o que permite estar sempre a par das oportunidades de financiamento".

De igual forma, é também disponibilizada uma aplicação móvel para que os utilizadores acedam à informação sobre os avisos abertos e operações a partir do telemóvel, um motor de pesquisa inteligente, a possibilidade de pedir ajuda ou uma versão em inglês.

"Esta plataforma permite efetuar, num só local, a gestão de documentos e de informação e deverá evoluir para integrar outros fundos europeus, para além do novo Portugal 2030", sublinha a agência.

Por sua vez, a Linha dos Fundos foi reforçada para garantir um acesso "ágil, próximo e transparente à informação sobre os fundos europeus".

Esta linha presta apoio nos vários programas que envolvem fundos europeus e responde a questões relacionadas com "apoio técnico ao Balcão dos Fundos", "avisos e operações" e "informação de caráter geral".