Líderes da UE já discutem veto húngaro e polaco ao plano de recuperação

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na videoconferência dos líderes europeus para discutires o veto da Hungria e da Polónia à "bazuca" europeia para a recuperação económica. © Comissão Europeia

Os líderes europeus iniciaram ao final da tarde desta quinta-feira em Bruxelas uma cimeira por videoconferência dominada pelo veto de Hungria e Polónia ao plano de relançamento da economia europeia, que abriu logo a agenda dos trabalhos.

"No Conselho Europeu, os Estados-membros começam por abordar o Quadro Financeiro Plurianual e a condicionalidade ao Estado de Direito. O debate começou com uma introdução pelo presidente do Conselho Europeu e um ponto da situação pela chanceler Angela Merkel", anunciou o porta-voz de Charles Michel na sua conta oficial na rede social Twitter.

A "cimeira virtual", originalmente convocada no quadro dos encontros regulares à distância que, em outubro, os 27 acordaram passar a ter regularmente para discutir a resposta coordenada à crise da pandemia da covid-19, mas que passou a ser dominada pelo bloqueio de Budapeste e Varsóvia à aprovação e ratificação do próximo orçamento plurianual da União e do Fundo de Recuperação, teve início sensivelmente à hora prevista, 18:00 em Bruxelas (17:00 em Lisboa).

Na última segunda-feira, a Hungria "de" Victor Orbán, apoiada pela Polónia, concretizou a ameaça de bloquear todo o processo de relançamento da economia europeia - assente num orçamento para 2021-2027 de 1,08 biliões de euros, associado a um Fundo de Recuperação de 750 mil milhões - , por discordar da condicionalidade no acesso aos fundos comunitários ao respeito pelo Estado de direito.

Na segunda-feira, a ameaça de um veto de Hungria e Polónia, que já era "acenada" há algum tempo pelos primeiros-ministros Orbán e Mateusz Morawiecki, concretizou-se durante uma reunião das representações permanentes dos Estados-membros junto da União Europeia, na qual era suposto os 27 "selarem" o compromisso alcançado pela presidência alemã.

Sem a habitual cumplicidade dos outros membros do chamado Grupo de Visegrado - Eslováquia e República Checa não se associam a Hungria e Polónia nesta matéria -, húngaros e polacos, sem força para vetar o mecanismo sobre o Estado de direito, já que este elemento do pacote necessitava apenas de uma maioria qualificada para ser aprovado, vetaram então outra matéria sobre a qual não têm quaisquer reservas, a dos recursos próprios, pois, esta sim, precisava de unanimidade, bloqueando então todo o processo.

Este bloqueio cria uma nova crise política na União Europeia, agudizada na quarta-feira, dado Budapeste e Varsóvia terem ganhado um aliado para este debate, o primeiro-ministro da Eslovénia, país que forma, com Alemanha e Portugal, o atual trio de presidências da UE, recebendo o "testemunho" da presidência portuguesa no final do primeiro semestre do próximo ano.

Sem uma solução fácil à vista, até porque muitos Estados-membros e o Parlamento Europeu rejeitam liminarmente "agilizar" as disposições acordadas sobre a condicionalidade no acesso aos fundos ao respeito pelo Estado de direito e Hungria e Polónia revelam-se intransigentes, é assim num ambiente tenso que decorre esta cimeira por videoconferência, o que é outro elemento a acrescentar aos obstáculos com vista a um desbloqueio, dado inviabilizar os contactos políticos à margem, muitas vezes decisivos para desbloquear impasses.

No final dos trabalhos, os presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, darão uma conferência de imprensa conjunta em Bruxelas.