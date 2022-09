Liz Truss vai ser primeira-ministra do Reino Unido

Liz Truss, a nova líder do partido Conservador britânico. © EPA

A ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, venceu esta segunda-feira a eleição interna para a liderança do partido Conservador, pelo que vai suceder a Boris Johnson como primeira-ministra.

Truss ganhou 81.326 dos votos dos cerca de 180.000 militantes de base, enquanto o rival Rishi Sunak, antigo ministro das Finanças, obteve 60.399, revelou o presidente do Comité 1922, o conselho partidário responsável pelo processo, Graham Brady.

O resultado era esperado e confirma a vantagem registada em várias sondagens publicadas desde julho.

Truss, de 47 anos, será a terceira mulher primeira ministra do Reino Unido, após Margaret Thatcher e Theresa May, e a quarta política a ocupar o cargo em seis anos.

Boris Johnson informará a rainha Isabel II na terça-feira da demissão do cargo e a monarca indigitará Liz Truss e pedir-lhe-á que forme governo enquanto líder do partido com maioria parlamentar.

As audiências terão lugar no Castelo de Balmoral, no norte da Escócia, onde a rainha se encontra, rompendo com a tradição de acontecer no Palácio de Buckingham, tendo um porta-voz da monarca de 96 anos invocado problemas de mobilidade para evitar a viagem até Londres.