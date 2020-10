Londres e UE discutem segunda-feira "formato" das discussões pós-Brexit

Londres. Fotografia: D.R.

Na rede social Twitter, um porta-voz da Comissão Europeia (CE) adiantou que Michel Barnier, pelo lado dos 27, e David Frost, pelo dos britânicos, mantiveram hoje uma videoconferência em que discutiram os moldes das negociações da próxima semana.

"Os dois negociadores acordaram, assim, em voltar a falar na próxima segunda-feira, para discutir o formado das negociações", lê-se no Twitter.

Hoje, o Reino Unido afirmou que as negociações pós-"Brexit" "estão terminadas" e só admite retomar contacto se a União Europeia (UE) "mudar fundamentalmente a sua posição", vincou hoje James Slack, porta-voz do primeiro-ministro britânico.

"As negociações comerciais acabaram. A UE acabou com elas, dizendo que não quer mudar a sua posição de negociação. Ou a UE muda fundamentalmente a sua posição ou nós saímos nos termos da Austrália", afirmou Slack aos jornalistas.

O negociador chefe da UE, Michel Barnier, anunciou na quinta-feira, após o Conselho Europeu em Bruxelas, que pretendia voltar a dialogar com o seu homólogo britânico, David Frost, a partir de hoje e passar a próxima semana em Londres.

"Propus à equipa britânica que negociássemos intensivamente, no pouco tempo que nos resta, para conseguirmos chegar, por volta do final do mês de outubro, ao acordo que todos desejamos. A partir de segunda-feira - e durante toda a próxima semana, fim de semana incluído, se for preciso - estarei em Londres e, na semana a seguir, estaremos em Bruxelas", disse Barnier.

Mas o porta-voz do chefe do executivo britânico disse hoje que Barnier só deve viajar se estiver disposto a aceitar um compromisso.

"Só vale a pena Michel Barnier vir a Londres na próxima semana se ele estiver preparado para discutir todas as questões com base em textos jurídicos de uma forma acelerada, sem que o Reino Unido seja obrigado a fazer todos os movimentos", explicou.

Hoje à tarde, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, urgiu as empresas, transportadoras e viajantes britânicos a prepararem-se para uma relação com a UE sem acordo a partir de 2021, tal como acontece com a Austrália.

"Tendo em conta que eles se recusaram a negociar seriamente durante a maior parte dos últimos meses, e dado que o Conselho parece excluir explicitamente um acordo do estilo do Canadá, concluí que devemos preparar-nos para no dia 01 de janeiro termos que são mais parecidos com os da Austrália, baseados em princípios simples de comércio livre global", afirmou.

Nas conclusões adotadas durante a cimeira relativamente ao "Brexit", publicadas na quinta-feira, o Conselho Europeu "apela aos Estados-membros, instituições europeias e todos os intervenientes, para aumentarem a preparação a todos os níveis e para todos os tipos de cenários, incluindo o de "no-deal" ".

Os principais pontos de discórdia continuam a ser as condições de concorrência entre empresas, pescas e um mecanismo para se revolverem conflitos na aplicação do acordo que a UE exige para desbloquear um acordo que permita o acesso britânico ao mercado único europeu sem quotas nem taxas.

O Reino Unido saiu da União Europeia em 31 de janeiro de 2020. Em conformidade com o Acordo de Saída, é agora oficialmente um país terceiro, pelo que já não participa no processo de tomada de decisão da UE.

Por comum acordo, a UE e o Reino Unido decidiram, contudo, estabelecer um período de transição, que termina em 31 de dezembro de 2020.