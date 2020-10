Macron anuncia Estado de Emergência em França. 9 cidades com recolher obrigatório

O presidente francês, Emmanuel Macron, durante uma entrevista televisiva. © Foto: EPA/Guillaume Horcajuelo

O presidente Emmanuel Macron, decretou o Estado de Emergência em França, numa tentativa de travar a escalada de contágios por covid-19 na segunda maior economia do euro. Além disso, nove grandes cidades, incluindo a capital Paris, vão ter recolher obrigatório, ficando os cidadãos a partir do próximo sábado obrigados a ficar em casa entre as 21h e as 6h. O recolher obrigatório estará em vigor durante, pelo menos, quatro semanas, indicou o presidente numa entrevista na televisão francesa, citada pela imprensa local.

(Notícia em atualização)