Macron diz que disputa dos direitos de pesca põe em risco credibilidade britânica

Emmanuel Macron, presidente de França.

A França está indignada com as restrições às autorizações de pesca em águas britânicas que considera irem contra o acordo assinado pela Grã-Bretanha quando deixou a União Europeia, e ameaça bloquear os navios britânicos a partir de terça-feira.

Antecedendo uma reunião com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson neste fim de semana, Emmanuel Macron defendeu numa entrevista ao Financial Times que a disputa de pesca poderia prejudicar a reputação da Grã-Bretanha em todo o mundo.

"Não se engane, não é só para os europeus, mas para todos os seus parceiros. Porque quando passa anos a negociar um tratado e alguns meses depois faz o oposto do que foi decidido nos aspetos que menos lhe convêm, não é um grande sinal de sua credibilidade", disse Macron na entrevista.

Emmanuel Macron e Boris Johnson participam, no domingo, em Roma, numa reunião da cúpula do G-20.

De acordo com a agência Associated Press (AP)o primeiro-ministro britânico disse aos jornalistas, na viagem para Roma, que França é um "dos melhores aliados" do seu país, mas também reiterou a intenção da Grã-Bretanha responder a qualquer violação do acordo de separação dos 27 países da UE.