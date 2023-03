Mais 2.618 desempregados registados em Espanha em fevereiro

Fronteira com Espanha © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Março, 2023 • 09:47

O número de inscritos nos serviços de desemprego em Espanha aumentou em 2.618 pessoas em fevereiro, comparando com o mês anterior, revelou o Ministério do Trabalho espanhol.

Os desempregados registados em serviços oficiais eram 2.911.015 no final de fevereiro, segundo os mesmos dados.

O Ministério do Trabalho de Espanha destaca, no comunicado que acompanha a divulgação dos dados, que o aumento de desempregados registados em fevereiro está abaixo da média histórica neste mês e considera que reflete uma "tendência de estabilidade" no mercado laboral.

No mês anterior, em janeiro, o número de desempregados inscritos em Espanha tinha já aumentado em 70.744 pessoas.

Janeiro é um mês em que tradicionalmente aumenta o número de desempregados inscritos em Espanha, por se seguir a meses de maior consumo e mais atividade, por causa das festas de Natal e Ano Novo, em que há mais emprego sazonal.

O aumento dos desempregados em janeiro deste ano foi, porém, substancialmente superior ao do mesmo mês de 2022, quando houve mais 17.173 pessoas inscritas, embora esteja em linha com os números de anos anteriores (mais 76.216 em 2021, 90.248 em 2022 e 83.464 em 2019).

Em fevereiro, aumentaram os desempregados registados na agricultura (mais 1.138) e no grupo de quem procura o primeiro emprego (mais 10.138).

Em compensação, diminuíram os inscritos no setor dos serviços (menos 3.868), na indústria (menos 2.399) e na construção (menos 2.392).

As mulheres inscritas nos serviços de desemprego aumentaram em 4.135, para 1.744.220, enquanto o número de homens aumentou 1.517, para 1.166.795.

A taxa de desemprego em Espanha fixou-se no final do ano passado em 12,87%, uma subida de 21 décimas em relação ao trimestre anterior, terminado em setembro.

Durante todo o ano de 2022, a taxa de desemprego em Espanha caiu 45 décimas.

Espanha tem uma das taxas de desemprego mais elevadas da União Europeia.