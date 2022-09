Mais 40428 desempregados registados em Espanha em agosto

Espanha registou, em agosto, mais 40428 desempregados © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Setembro, 2022 • 09:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número de inscritos em centros de desemprego em Espanha aumentou em 40.428 pessoas no mês de agosto, em relação com o mês passado, revelou o Ministério do Trabalho espanhol, esta sexta-feira.

Os desempregados registados em serviços oficiais eram 2.924.240 no final de agosto, mais 1,40% do que no fim de julho, com a população empregada registada na segurança Social a superar os 20,1 milhões de pessoas, segundo dos mesmos dados.

Este é o segundo mês consecutivo de aumento do número de desempregados inscritos em serviços oficiais, depois de ter havido mais 3.230 registados em julho.

Segundo o Governo espanhol, o aumento de inscritos em agosto é habitual, mas o registado em julho deste ano foi o primeiro ocorrido neste mês desde 2008, o que as autoridades associaram a um possível adiantamento de contratações em atividades associadas ao verão, atendendo à maior de procura dos consumidores neste setor após dois anos de pandemia.

Em agosto, segundo os dados conhecidos hoje, desceram os desempregados registados no setor da agricultura (menos 6.693, uma descida de 4,53%) e aumentaram os da indústria (mais 4.974 ou 2,13%), construção (mais 5.095 ou 2,23%) e serviços (mais 37.546 ou 1,85%).

O número de pessoas à procura do primeiro emprego diminuiu em 494, menos 0,20%.

Já em comparação com agosto de 2021 (comparação homóloga), há menos 82.583 desempregados registados oficialmente, uma descida de 12,29%).

Em julho, o Instituto Nacional de Estatística de Espanha revelou que a taxa de desemprego no país no segundo trimestre do ano foi de 12,48%, o valor mais baixo desde final de 2008, mas uma das maiores percentagens da União Europeia.