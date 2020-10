Maria da Graça Carvalho nomeada relatora principal de parecer sobre o mercado único digital

A eurodeputada do PSD, Maria da Graça Carvalho. © D.R.

A eurodeputada do PSD, Maria da Graça Carvalho, acaba de ser nomeada relatora-principal do parecer: Shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving the use of AI for European consumers.

O documento será produzido em nome da comissão FEMM - Direitos das Mulheres e Igualdade dos Géneros, na qual Maria da Graça Carvalho é membro substituto, para a comissão ITRE - Indústria, Investigação e Energia, onde é efetiva e vice-coordenadora do grupo do Partido Popular Europeu.

"É um relatório que toca em vários temas de grande importância para a sociedade", diz a eurodeputada. O Mercado Único digital "tem um grande potencial de crescimento, com benefícios para a economia europeia e os consumidores em geral. E a questão da utilização da Inteligência Artificial em beneficio dos cidadãos, de forma transparente e responsável, será cada vez mais decisiva", refere em comunicado.

Maria da Graça Carvalho foi relatora ou relatora-sombra de diversos relatórios e pareceres relacionados com o digital e a Inteligência Artificial, abordando, entre outros temas, a questão da participação das mulheres nas novas tecnologias.

No que respeita à Inteligência Artificial, tem defendido que o desenvolvimento desta tecnologia seja feito sempre ao serviço das pessoas, respeitando princípios éticos e o direito à privacidade e à confidencialidade dos dados dos cidadãos.