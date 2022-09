Medidas financeiras britânicas podem afetar ajudas sociais a 120 mil pessoas

As pessoas abrangidas pelo salário mínimo têm de trabalhar mais horas © EPA

O ministro britânico das Finanças, Kwasi Kwarteng, deve anunciar na sexta-feira uma reforma sobre ajudas sociais impondo a 120 mil beneficiários mais horas de trabalho.

De acordo com a agência France Presse, as pessoas abrangidas pelo salário mínimo têm de trabalhar mais horas, caso contrário podem ser afetadas pela redução dos benefícios atuais.

"Esperam-se mudanças no sistema de rendimento mínimo (universal)" durante a apresentação das medidas orçamentais do novo governo conservador liderado pela primeira-ministra Liz Truss, de acordo com um comunicado divulgado na quarta-feira pelo Tesouro.

Na sexta-feira vai ser apresentado em Londres o pacote de novas medidas fiscais conhecido no Reino Unido como "mini-orçamento".

O governo vai estabelecer o número de horas de trabalho que corresponde ao salário mínimo ("living wage") e que vai envolver diretamente os funcionários do Estado ("work coach") que devem controlar, através de entrevistas regulares com os trabalhadores, a qualidade e as horas despendidas no emprego.

Por outro lado, as mudanças preveem "apoios reforçados" às pessoas com mais de 50 anos de idade.

Se o desemprego no Reino Unido "está no nível mais baixo em quase 50 anos, a alta taxa de vagas e a taxa de inatividade limitam o crescimento", disse Kwasi Kwarteng.

O responsável pelas Finanças do executivo Reino Unido deve apresentar na sexta-feira o pacote de medidas destinadas a fazer face ao custo de vida e aos impactos da inflação, cuja taxa é a mais elevada desde os anos 1980 no país.

Além do congelamento das contas de energia - que foi prometido às famílias - o novo governo vai garantir metade dos custos de energia das empresas por mais seis meses.

Estão previstas reduções fiscais, como a supressão de "taxas ecológicas"; redução das contribuições para a segurança social ou dos impostos sobre as empresas.

De acordo com a imprensa britânica, Liz Truss e Kwasi Kwarteng ponderaram também baixar os impostos sobre as transações imobiliárias.

A chefe do Executivo já admitiu que as medidas devem beneficiar os mais ricos em detrimento da população com mais dificuldades.