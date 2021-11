Membro do BCE diz que "incerteza aumentou" quanto à inflação em 2022

BCE © AFP

A alemã, apontada como possível sucessora de Jens Weidmann na liderança do Banco Central alemão, o Bundesbank, afirmou que a inflação na zona euro deverá demorar a reduzir do seu nível atual, acima dos 4%.

Na sua participação no fórum económico e monetário da Goldman Sachs, Schnabel assinalou que as taxas de inflação deverão "baixar visivelmente" no próximo ano e que a "incerteza aumentou quanto ao ritmo e à extensão deste abrandamento".

"Em situações de incerteza elevada, os responsáveis pelas políticas monetárias precisam de se focar no vasto leque de possíveis consequências para assegurar que vão cumprir os seus compromissos", sublinhou, citada pela Bloomberg.

De acordo com a responsável, isso significa evitar um aperto prematuro da resposta ao que pode ser "um pico de inflação temporário e possivelmente efémero" e, ao mesmo tempo, manter um "olho observador" nos "riscos ascendentes".

Para Schnabel, o BCE deve "manter a opção para poder agir se necessário, de modo a manter a confiança na determinação da instituição de defender a estabilidade de preços de forma simétrica e evitar uma desancoragem das expectativas de inflação em ambos os sentidos".

O BCE vai realizar no próximo mês um encontro crucial para o futuro, no qual deverá delinear os estímulos pós-pandemia, num cenário em que uma nova vaga de covid-19 assola o continente.

A Bloomberg refere que responsáveis da instituição financeira europeia, incluindo a sua presidente, Christine Lagarde, insistiram que o atual pico dos preços no consumidor é transitório, tornando improvável um aumento da taxa de juro no próximo ano.

"As condições para o aumento das taxas de juro, conforme estão na orientação futura da política monetária, dificilmente serão alcançadas no próximo ano", afirmou a alemã.

A taxa de inflação na zona euro aumentou para os 4,1% em outubro, face aos -0,3% do mesmo mês de 2020 e aos 3,4% de setembro, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

Na União Europeia, a inflação chegou aos 4,4%, que se comparam com os 0,3% homólogos e os 3,6% de setembro, tendo o indicador aumentado em todos os Estados-membros.