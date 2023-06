Menos 49 mil desempregados inscritos em Espanha

Pedro Sanchez, primeiro-ministro espanhol © EPA/KIKO HUESCA

O número de inscritos em centros de desemprego em Espanha diminuiu em 49.260 em maio, para os 2,7 milhões de pessoas, o valor mais baixo desde 2008, segundo dados oficiais divulgados.

Em paralelo, o mercado de trabalho em Espanha criou novos 200.411 empregos no mês passado, com o número de trabalhadores inscritos na Segurança Social a alcançar os 20,8 milhões, um recorde no país.

Em abril, o mercado de trabalho espanhol já tinha ganhado 238.436 novos empregados ao mesmo tempo que tinham baixado em 73.890 os inscritos em centros de desemprego, alcançando níveis que não se registavam desde 2008.

Foi na hotelaria e no comércio que houve mais novos empregos em maio, segundo os dados divulgados hoje.

Por outro lado, os novos trabalhadores inscritos tinham, em 14% dos casos, um contrato temporário, uma taxa de "temporalidade" que é um mínimo histórico.

A taxa de desemprego em Espanha no primeiro trimestre do ano foi de 13,26%, uma subida de 39 décimas em relação aos três meses anteriores, segundo o Instituto Nacional de Estatística espanhol.

Este foi o terceiro trimestre consecutivo de subida da taxa de desemprego em Espanha, depois de quedas na primeira metade de 2022.

No primeiro trimestre deste ano, aumentou o desemprego nos serviços, na construção e na indústria e diminuiu na agricultura.

Espanha tem uma das taxas de desemprego mais elevadas da União Europeia.