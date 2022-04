Ministro das Finanças ucraniano pede apoio financeiro imediato

Dnipro, Ucrânia © EPA/NUNO VEIGA

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Abril, 2022 • 13:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro das Finanças da Ucrânia pediu apoio financeiro imediato, na ordem dos milhares de milhões de dólares, para assegurar a sobrevivência do país devido ao enorme défice orçamental causado pela invasão russa, informou o Financial Times (FT).

"Estamos sob grande pressão, nas piores condições [financeiras]" e "agora trata-se da sobrevivência do nosso país", disse o ministro das Finanças da Ucrânia, Sergi Marchenko, numa entrevista ao FT hoje publicada.

"Queres que continuemos a travar esta guerra, que ganhemos esta guerra?...então ajuda-nos", acrescentou.

O ministro pintou um quadro sombrio para a economia da Ucrânia, estimando os danos nas infraestruturas civis e militares em 270.000 milhões de dólares (248.400 milhões de euros), enquanto quase 7.000 edifícios residenciais foram danificados.

Embora a Ucrânia tenha recebido ajuda militar para fazer face à sua defesa, o Governo quer que os seus parceiros ocidentais forneçam assistência financeira e aprovem empréstimos de emergência do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.

Cerca de 30% das empresas ucranianas cessaram todas as atividades, de acordo com Marchenko.

Além disso, a atividade empresarial entrou em colapso, tendo as exportações diminuído para metade entre fevereiro e março e as importações caído mais de dois terços.

Marchenko exigiu que a Rússia pague reparações pela "destruição de propriedade pública e privada" durante o atual conflito armado e indicou que Kiev reuniu uma equipa jurídica internacional para apresentar ações judiciais contra Moscovo.

À medida que a Ucrânia tenta limitar o seu défice orçamental, o Governo já fez cortes nas despesas de mais de 6.000 milhões de dólares (5,52 mil milhões de euros), mas não foi suficiente, disse o ministro.

O défice orçamental em 2022, previsto em 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) antes da invasão da Rússia, aumentaria consideravelmente em função da duração da guerra, acrescentou.

Apesar da crise bélica, o Governo continuou a cumprir as suas obrigações fundamentais de pagamento de salários e pensões do setor público e do serviço da dívida, disse o ministro.

"Muitos políticos aconselham-nos a falar de reestruturação, mas essa não é a nossa política", disse o ministro, uma vez que a Ucrânia quer ter acesso a financiamento.