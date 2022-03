Moody's prevê que a guerra provocará recuo de 7% do PIB da Rússia em 2022

Impacto da invasão à Ucrânia vai provocar recuo no PIB russo © Getty Images via AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Março, 2022 • 11:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A invasão da Ucrânia significará uma queda de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia em 2022, segundo a Moody's, que nas suas previsões antes da eclosão do conflito apontava para um crescimento de 2%, foi anunciado esta sexta-feira.

Segundo os números divulgados pela Moody's, o custo económico da guerra para a Rússia será de nove pontos percentuais do PIB em 2022.

De acordo com as projeções da Moody's, o impacto da guerra e das consequentes sanções internacionais na economia russa continuará em 2023, para quando estima uma contração do PIB de 3%, enquanto as estimativas pré-conflito apontavam para um crescimento económico da Rússia de 1,5% no próximo ano.

A inflação será também um problema para a Rússia, com a agência de 'rating' a esperar que os preços aumentem 16,2% em 2022 e 10% em 2023, um aumento de 11,4 e 6 pontos percentuais, respetivamente, em comparação com as estimativas pré-invasão.

Para os países do G20 como um todo, a Moody's prevê que o crescimento abrande para 3,6% (-0,7 pontos percentuais), embora os seus cenários negativos sugiram que a economia global poderá cair em recessão se as exportações de petróleo e gás da Rússia para a Europa forem reduzidas.

De acordo com as estimativas da Moody's, o PIB da zona euro crescerá 2,8% em 2022 e 2,2% no próximo ano, com uma redução de 1,6 e 0,4 pontos percentuais, respetivamente.

Quanto à inflação, sem dados para a zona euro como um todo, a agência de notação espera que os aumentos de preços na Alemanha sejam de 4%, uma previsão que aumenta a estimativa anterior em 2,4 pontos, enquanto em França seria de 4,9%, um aumento de 2,6 pontos.

As consequências económicas da guerra na Ucrânia, derivadas principalmente das sanções contra a Rússia, não serão tão acentuadas nos países latino-americanos, embora as previsões anteriores ao conflito não fossem tão positivas como no caso europeu.

Segundo a Moody's, a economia brasileira crescerá 0,1% em 2022, o que é meio ponto percentual menos do que as estimativas anteriores, enquanto o PIB mexicano crescerá 1,1% (menos 0,4 pontos) e o PIB argentino 2,8% (menos 0,2 pontos).

As consequências económicas do conflito não serão particularmente relevantes na China, um país que tem sido tradicionalmente aliado da Rússia e que poderá tornar-se o quase único destino das exportações russas uma vez que as sanções do Ocidente aumentam quase diariamente.

De acordo com estas projeções, a economia chinesa crescerá 5,2% em 2022 e 5,1% em 2023, o que significa uma redução de uma décima de ponto percentual para este ano e nenhum impacto no ano seguinte.