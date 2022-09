Morreu a rainha Isabel II, aos 96 anos

© EPA/Teresa Suarez

Morreu esta quinta-feira a rainha de Inglaterra, Isabel II, aos 96 anos.

"A Rainha morreu em paz em Balmoral esta tarde. O Rei e a Rainha Consorte vão permanecer em Balmoral esta noite e vão voltar a Londres amanhã", pode ler-se num curto comunicado da família real nas redes sociais.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W - The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

O filho e herdeiro do trono, o príncipe Carlos, bem como os netos, os príncipes William e Harry, já se deslocaram para a Escócia.

Também se dirigiram a Balmoral os restantes filhos da rainha, o duque de York, príncipe André, e o conde de Wessex, príncipe Eduardo e a princesa Ana.

A rainha Isabel II adiou uma reunião na quarta-feira depois de os seus médicos a terem aconselhado a descansar, divulgou o Palácio de Buckingham.

"Depois de um dia agitado ontem ( terça-feira), Sua Majestade aceitou esta tarde" o conselho para descansar dado pelos seus médicos, explicou um porta-voz do Palácio.

Na terça-feira, a rainha recebeu na sua residência escocesa o primeiro-ministro cessante, Boris Johnson, que foi apresentar a sua demissão, e depois Liz Truss, a quem nomeou oficialmente primeira-ministra.

Imagens divulgadas pelo palácio mostraram a Rainha, sorridente e apoiada numa bengala, apertando a mão à nova líder, que se tornou a 15.ª chefe de governo no reinado de 70 anos.

Desde que foi internada no hospital há quase um ano para testes não especificados, a Rainha vinha a aparecer cada vez mais raramente, mostrando um declínio na saúde.

Nos últimos meses, Isabell II vinha a delegar cada vez mais deveres ao filho Carlos, herdeiro da coroa, que em maio fez a abertura de Estado do Parlamento, pela primeira vez naquela que é uma das principais funções constitucionais da monarca.

Em atualização