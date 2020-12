Negociações do brexit continuam. Pescas encravam acordo

(FILES) In this file photo taken on January 08, 2020 Britain's Prime Minister Boris Johnson (L) greets European Commission President Ursula von der Leyen outside 10 Downing Street in central London. - British Prime Minister Boris Johnson and EU chief Ursula von der Leyen on October 3, 2020, asked their negotiators to "work intensively" to overcome differences to secure a post-Brexit free trade deal. (Photo by Tolga AKMEN / AFP) © AFP

Mais um dia, mais uma ronda de negociações, mas poucos avanços. O Reino Unido e a União Europeia continuam sem conseguir alcançar um acordo para estabelecer as regras em que vão assentar as relações comerciais depois do final deste mês.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, admitiu nesta quinta-feira que, apesar dos "progressos substanciais", ainda "subsistem diferenças, em particular no que toca às pescas", referiu numa publicação na rede social Twitter. A líder do executivo comunitário reconhece que alcançar um acordo vai ser "muito desafiador".

With @BorisJohnson we took stock of the EU-UK negotiations.



We welcomed substantial progress on many issues. Yet big differences remain to be bridged, in particular on fisheries. Bridging them will be very challenging.



Negotiations will continue tomorrow. pic.twitter.com/ou5NUibZ3e - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

O prazo termina às 24H00 do dia 31 de dezembro, quando o Reino Unido deixar de seguir as regras europeias e, caso não haja acordo, a relação de ambos os lados será feita ao abrigo das regras básicas da Organização Mundial do Comércio - o que na prática implica impostos e taxas sobre as trocas comerciais.

A dividir os dois lados do Canal da Mancha estão três questões fundamentais: pescas, concorrência e litigância futura, mas o tema mais espinhoso são mesmo as pescas.

Londres quer negociar anualmente o acesso dos barcos europeus às suas águas, bem como as quotas de cada espécie. Mas Bruxelas recusa ter de negociar todos os anos as quotas.