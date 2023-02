Negociações sobre quadro comum prosseguem entre Bruxelas e Londres

Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen © EPA/JULIEN WARNAND

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Fevereiro, 2023 • 13:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse esta quarta-feira, em Bruxelas, que prosseguem as negociações sobre o "quadro comum" pós-'Brexit', insistindo que só no final do processo negocial será conhecido o resultado.

"As nossas equipas estão a trabalhar em conjunto para encontrar soluções para ter, no final, a concretização de um quadro comum. O protocolo", disse Von der Leyen, em conferência de imprensa.

"Lamento muito, mas não posso dar elementos parciais porque só no final se sabe como será o pacote, mas, como eu disse, (...) estas são conversações muito construtivas", acrescentou, quando questionada sobre notícias de um eventual acordo aduaneiro entre Bruxelas e Londres para a Irlanda do Norte.

A líder do executivo comunitário insistiu que em processos de negociação só no final se sabe qual é o resultado, "quando se faz a assinatura final".

O jornal britânico The Times noticiou hoje ter sido alcançado, entre o Reino Unido e a União Europeia (UE), um acordo aduaneiro que pode ajudar a pôr fim a divergências sobre o estatuto comercial pós-'Brexit' da Irlanda do Norte.

De acordo com o jornal, Bruxelas terá aceitado uma proposta que evitaria a necessidade de controlos de rotina dos bens destinados à província britânica.

Além disso, a UE terá ainda admitido, pela primeira vez, que o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) só poderá intervir sobre questões relacionadas com a província se os tribunais da Irlanda do Norte assim o entenderem, acrescentou o diário britânico.

A confirmar-se, um entendimento poderá ajudar a pôr fim ao impasse sobre o Protocolo para a Irlanda do Norte, que manchou as relações anglo-comunitárias desde a saída britânica do bloco europeu em 2020, processo conhecido como 'Brexit'.