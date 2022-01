Número de acidentes ferroviários graves na UE cai 40% entre 2010 e 2020

© MÁRIO CRUZ/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Janeiro, 2022 • 12:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número de acidentes ferroviários graves na União Europeia (UE) caiu 40% entre 2010 e 2020 para um total de 1.331 acidentes, informou o Eurostat, explicando que a queda em 2020 se deveu à pandemia.

"Entre 2010 e 2020, o número de acidentes ferroviários significativos na UE diminuiu 40% para 1.331 acidentes, menos 898 do que em 2010", indica em nota à imprensa o gabinete estatístico europeu.

De acordo com o Eurostat, "embora este número tenha vindo a diminuir gradualmente durante este período, a redução em 2020 foi também influenciada pela forte queda no transporte ferroviário de passageiros na sequência do surto de covid-19".

No passado, morreram 687 pessoas nestes acidentes ferroviários graves e 468 ficaram gravemente feridas, excluindo suicídios. Ambos os indicadores têm vindo a cair desde 2010.

O Eurostat adianta que, ainda em 2020, grande parte (51%) destes acidentes ferroviários com passageiros se deveram a problemas no material circulante, seguindo-se outros motivos, como acidentes em passagens de nível (26%), incluindo acidentes envolvendo peões.