Olaf Scholz é eleito esta quarta-feira chanceler da Alemanha

O Parlamento Federal alemão elege hoje, em Berlim, o social-democrata Olaf Scholz como chanceler, bem como dá posse aos 16 ministros do novo governo de coligação da Alemanha, que também integra os Verdes e os liberais do FDP.

Olaf Scholz, 63 anos, vai suceder a Angela Merkel, da União Democrata-Cristã (CDU, na sigla em alemão), e tornar-se o nono chanceler da Alemanha em 72 anos.

Merkel deixa a liderança política do país após 16 anos e 17 dias em funções, menos nove dias do que o recorde no cargo do também democrata-cristão Helmut Khol (1982-1998).

Para ser eleito, Scholz terá de obter uma maioria absoluta na câmara baixa do Parlamento Federal (Bundestag), o que equivale a 369 votos.

Esse número mínimo é ultrapassado pelos 416 deputados dos partidos da chamada coligação "semáforo" (caracterizada assim devido às cores das forças políticas envolvidas): 206 do SPD (sociais-democratas), 118 dos Verdes e 92 do FDP.

É a primeira vez que a Alemanha tem uma coligação governamental tripartida desde 1950.

Após a oficialização no parlamento, Olaf Scholz vai presidir ao primeiro Conselho de Ministros.