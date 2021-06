Oxford e AstraZeneca testam vacina contra variante detetada na África do Sul

Vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo laboratório britânico AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. © JUSTIN TALLIS / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Junho, 2021 • 15:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em comunicado, a Oxford adiantou que vão ser recrutados 2.250 participantes no Reino Unido, África do Sul, Brasil e Polónia, no âmbito das fases II e III do ensaio clínico em seres humanos, cujos dados devem ser revelados ainda este ano.

"Testar o reforço de doses de vacinas existentes, bem como vacinas contra as novas variantes é importante para garantir que estamos o melhor possível preparados para estar à frente da pandemia de covid-19", afirmou o diretor do Oxford Vaccine Group, Andrew Pollard.

A pandemia de covid-19 provocou mais de 3,9 milhões de vítimas em todo o mundo, resultantes de perto de 180 milhões de casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.