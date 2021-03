Países da UE comprometem-se a unir esforços para promover conectividade

© Getty Images/iStockphoto

Os 27 Estados-membros assinaram a Declaração sobre Estratégia Europeia de Plataformas de Entrada de Dados, a Declaração sobre Padrões da UE para Nações 'Startup' e a Declaração sobre a Transição Verde e Digital da UE, que visam unir esforços e recursos para, respetivamente, promover a conectividade internacional, melhorar o ambiente regulatório para 'startups' e 'scale ups' e incentivar a implementação de tecnologias digitais limpas.

A assinatura destas declarações aconteceu durante a quarta edição do Dia Digital, uma iniciativa da Comissão Europeia que decorreu hoje, em formato virtual, e que foi organizada em parceria com o Ministério da Economia e da Transição Digital no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da UE.

Na abertura do evento, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou o lançamento de uma estrutura europeia permanente para o empreendedorismo, denominada "Europa 'Startup' Aliança das Nações", que terá sede em Lisboa e competirá com os principais concorrentes internacionais na área da inovação tecnológica, nomeadamente com os Estados Unidos, Israel e Singapura.

O líder do executivo português referiu ainda que em junho, durante a Assembleia Digital, além da assinatura de um princípio de acordo intitulado "Declaração de Lisboa" - que deverá incluir a Carta dos Direitos Digitais -, será "também inaugurado o cabo Ellalink, que ligará a Europa, África e a América do Sul".

O comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, também interveio na abertura do Dia Digital, sublinhando a importância de os dados digitais na Europa terem como base "redes de conectividade interna e externa fortes e seguras", a fim de garantir a "conectividade global".

Na sua intervenção, o comissário assinalou que a Europa "dispõe agora de ferramentas sem precedentes para investir no futuro", nomeadamente através das três declarações ministeriais e dos 20% de investimento na área do digital previstos nos planos de recuperação e resiliência nacionais.

De seguida, em conferência de imprensa, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, defendeu ser "obrigação" da UE garantir a concretização da promessa de um "grande mercado" de serviços, particularmente da área digital, por meio das orientações estabelecidas na declaração para nações 'startup'.

Essas práticas, firmadas por 25 Estados-membros, incluem o tratamento dos pedidos de vistos para empreendedores e trabalhadores altamente qualificados de países terceiros, o tratamento fiscal das opções de 'stock' e o aumento do volume e da diversidade do capital privado.

Já a Estratégia Europeia de Plataformas de Entrada de Dados e a Declaração sobre a Transição Verde e Digital da UE foram assinadas, respetivamente, por 27 e 26 países europeus.

A primeira reforçará a conectividade entre a Europa e os seus parceiros em África, na Ásia, nos países europeus vizinhos e na América Latina, focando-se nos cabos terrestres, submarinos, satélites e ligações de rede para aumentar e tornar mais segura a partilha de dado.

A segunda permitirá aos Estados-membros acelerar a implementação e o desenvolvimento de tecnologias digitais avançadas, como as tecnologias 5G e 6G, a fibra ótica, a computação de alto desempenho e a Internet das Coisas.

Também 26 CEO de empresas europeias do setor das tecnologias de informação e comunicação aderiram à "Coligação Digital Ecológica Europeia", a partir da qual se comprometem a investir no desenvolvimento de tecnologias digitais mais eficientes em termos de energia e de matérias-primas e a colaborar com organizações especializadas para quantificar e monitorizar o impacto ambiental líquido das soluções digitais verde.

A sessão da tarde, dedicada às 'startups', abriu com a intervenção do secretário de Estado para a Transição Digital, que frisou que esta é uma "oportunidade única" para a Europa "dar um passo à frente e posicionar-se como um verdadeiro continente 'startup'".

"O facto de as três declarações terem sido assinadas pela maioria dos Estados-membros demonstra o nível de compromisso e de prioridade dada pelos mesmos à agenda verde e digital", afirmou André de Aragão Azevedo.

O evento contou também com a presença do vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), Ricardo Mourinho Félix, que congratulou as três declarações "chave para apoiar a transição digital e verde", um objetivo para o qual "o setor privado também é importante".

O secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Hugo Santos Mendes, encerrou o Dia Digital de 2021, destacando a importância das "infraestuturas digitais de ponta" para as redes de conectividade, que são "a espinha dorsal sem a qual o espírito coletivo de empreendedorismo disruptivo e inovador não pode ser nutrido".

Por fim, numa mensagem gravada vídeo, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enalteceu o Dia Digital como "mais uma iniciativa que fortalece a UE" e que "contribui para uma recuperação verde, digital e justa da economia, baseada na qualificação, na inovação e na garantia dos direitos sociais".