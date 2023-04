Parlamento alemão vai criar comissão de inquérito sobre Scholz por alegado escândalo fiscal

O chanceler alemão, Olaf Scholz © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Abril, 2023 • 13:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os deputados conservadores alemães vão pedir a criação de uma comissão de inquérito no Parlamento para clarificar, entre outras questões, a eventual influência do chanceler Olaf Scholz num escândalo de fraude fiscal, conhecido por "Cum-ex".

A comissão terá de apurar por que razão é que, em 2016 e 2017, a cidade-Estado de Hamburgo desistiu de reclamar ao banco Warburg 47 milhões de euros em impostos devidos ao fisco, bem como quem tem a responsabilidade política por esta decisão, precisou o vice-presidente do grupo parlamentar dos conservadores, Mathias Middelberg.

Na altura, o atual chanceler social-democrata era o prefeito daquela cidade portuária do norte da Alemanha que, desde que o escândalo foi revelado, negou sempre qualquer intervenção.

O banco de investimentos acabou, mais tarde, por pagar mas não a totalidade do montante, depois de uma forte pressão do então Governo de Angela Merkel, a quem Scholz sucedeu como chanceler.

A criação da comissão de inquérito é provável, porque os conservadores representam mais de 25% dos votos no Bundestag, câmara baixa do Parlamento, necessários para ser aprovado.

"Pretende-se esclarecer as questões ainda não resolvidas em torno do assunto fiscal "Scholz-Warburg" no quadro de um procedimento legal", indicou Middelberg.

Outra comissão, esta regional, já está a investigar a mesma questão, com os respetivos membros a procurarem saber se os líderes políticos, entre eles Scholz, têm pressionado a entidade fiscal municipal a renunciar à recuperação desses impostos.

Scholz, que foi ouvido por esta comissão pela última vez em agosto de 2022, negou sempre categoricamente qualquer intervenção.

O escândalo "Cum-ex", revelado em 2017, prende-se com um engenhoso dispositivo de otimização fiscal posto em prática por bancos, que permitiu a investidores estrangeiros reduzirem os impostos pagos sobre os dividendos.

Dezenas de pessoas foram indiciadas neste caso na Alemanha, incluindo banqueiros, corretores bolsistas, advogados e conselheiros financeiros. No total, há uma dezena de países envolvidos.

Entre os bancos incriminados, está precisamente o Warburg, de Hamburgo, que deveria ter reembolsado 47 milhões de euros à cidade portuária alemã. No entanto, a câmara de Hamburgo acabaria por desistir de recuperar esse montante em 2016.

Em 2021, um ex-gerente do banco Warburg foi condenado pela justiça alemã a cinco anos e meio de prisão por evasão fiscal agravada.

"Não houve influência política nos procedimentos fiscais", insistiu Scholz, afastando "suposições e insinuações" veiculadas, segundo o atual chanceler, pela comunicação social.

A decisão de desistir do reembolso de quantias devidas pelo banco Warburg à cidade de Hamburgo terá sido tomada pouco tempo depois de uma conversa entre Scholz e Christian Olearius, na altura responsável máximo daquela instituição bancária.

Scholz nega, contudo, ter exercido pressão sobre os responsáveis fiscais da cidade de Hamburgo, que dirigiu entre 2011 e 2018.

No entanto, novos elementos revelados nos últimos dias põem em causa as declarações do atual chanceler alemão, com vários órgãos de comunicação social a darem conta de que os investigadores do processo terão apreendido mensagens de correio eletrónico de alguém do círculo próximo de Scholz que contêm elementos "potencialmente conclusivos" sobre "reflexões relativas à exclusão de dados".