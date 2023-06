Parlamento Europeu aprova acordo com a Maurícia para pesca de atum no Índico

© AFP

O Parlamento Europeu deu "luz verde" a um acordo de pesca negociado entre a Comissão Europeia e a Maurícia que aumenta as capturas de atum no Oceano Índico.

O acordo, negociado para o período 2022-2026, aumenta para até 5.500 toneladas por ano as capturas de atum e espécies afins, em comparação com 4.000 toneladas de atum por ano entre 2017 e 2021, para a frota da União Europeia (UE), incluindo navios portugueses, no oceano Índico.

O novo protocolo foi aprovado por 526 votos, 37 contra e 52 abstenções.

A frota da UE é composta por 40 atuneiros cercadores e 45 palangreiros de superfície, principalmente espanhóis e franceses e, em menor medida, italianos e portugueses (quatro palangreiros de superfície).

O acordo prevê, até 2027, que a UE desembolse 725 mil euros.

Segundo dados de 2020, a frota da UE capturou 217 mil toneladas de pescado no oceano Índico Ocidental, que é a principal área de pesca, com 69% das capturas efetuadas pela Espanha, 28% pela França, 2% pela Itália e 1% por Portugal.

A frota da UE é a terceira maior do Oceano Índico, representando 12,5% das capturas em peso, depois da Indonésia (19,8%) e do Irão (13,3%).