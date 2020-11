Parlamento Europeu chega a acordo sobre orçamento comunitário e fundo de recuperação

epa08665768 European union flags wave in front of the Berlaymont building headquarters in Brussels, Belgium, 13 September 2020. Media reports the European Union is prepared in the event of an unfavorable outcome to trade negotiations with the United Kingdom and is still working to find agreements and solutions but time is running out with only one month remaining to negotiate a trade deal said European Commissioner for Economy Paolo Gentiloni on Saturday 12 September 2020. EPA/JULIEN WARNAND © EPA

O acordo anunciado esta terça-feira, dia 10, põe fim a dez semanas de negociações "intensas", anuncia o comunicado de Bruxelas. Os negociadores do Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia chegaram a um acordo sobre o quadro financeiro plurianual (MFF 2021-2027) e novos recursos para responder à crise económica causada pela pandemia de covid-19.

"Neste compromisso, o Parlamento obteve 16 mil milhões de euros além do pacote acordo pelos responsáveis de Estado ou governos na cimeira em julho", indica o comunicado. É especificado que 15 mil milhões de euros estarão destinados "ao reforço de programas emblemáticos", como o Horizonte Europa, dedicado à investigação, ou o programa Erasmus+, que permite a circulação de estudantes pela Europa, e à "proteção dos cidadãos da pandemia de covid-19". Já mil milhões de euros serão canalizados para "aumentar a flexibilidade para responder a necessidades futuras e crises".

"A prioridade do Parlamento tem sido assegurar um aumento para os programas emblemáticos que estavam em risco de ser subfinanciados ao abrigo do acordo do Conselho Europeu em julho de 2020, pondo em risco os compromissos e prioridades, nomeadamente o Green Deal e a Agenda Digital", continua a comunicação do Parlamento Europeu.

O comunicado especifica que os fundos adicionais serão "retirados principalmente de montantes correspondentes a multas por concorrência (que as empresas têm de pagar quando não atuam em conformidade com as regras da UE), alinhado com o pedido há muito feito de que o dinheiro gerado pela União Europeia deve permanecer no orçamento da UE".

As reações a este acordo têm-se multiplicado nas reações sociais, nomeadamente no Twitter. Paolo Gentiloni, comissário europeu da Economia, escreveu na rede social "fumo branco para a recuperação e orçamento", replicando um tweet do alemão Sebastian Fischer.

Fumata bianca per Recovery e Bilancio #NextGenerationEU https://t.co/HFyNvpgxqG - Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) November 10, 2020

Já os eurodeputados portugueses, Margarida Marques e José Manuel Fernandes, que fizeram parte das negociações, também partilharam atualizações sobre este acordo no Twitter.

Deal DONE! #MFF negotiations@PSnaEuropa pic.twitter.com/M2TW2Xmm8c - Margarida Marques MEP (@mmargmarques) November 10, 2020

This agreement paves the way for the next #MFF, as well as to the #Recovery Plan NGEU. We will create new sources of revenue without overcharging the EU citizens. This is by all means remarkable! pic.twitter.com/g28mKcPa7Z - José M. Fernandes (@JMFernandesEU) November 10, 2020

(em atualização)