Participação nas presidenciais francesas cai para 63,23% às 17.00

A participação na segunda volta das presidenciais francesas era de 63,23% às 17:00 locais (16:00 em Lisboa), a duas horas do encerramento das primeiras assembleias de voto, quase dois pontos abaixo da primeira volta.

Na segunda volta das presidenciais em 2017, que foi disputada, tal como hoje, pelo centrista Emmanuel Macron e pela líder da extrema-direita Marine Le Pen, a participação era de 65,30% à mesma hora.

Na primeira volta das presidenciais, realizada há duas semanas, Macron, o presidente cessante, obteve 27,85% dos votos, contra os 23,15% de Le Pen.

Em todo o país, cerca de 48,7 milhões de eleitores franceses são chamados a votar.

Os eleitores podem votar entre as 08:00 locais (menos uma hora em Lisboa) e as 19:00 (18:00 em Lisboa) na maior parte do país e até às 20:00 (19:00 em Lisboa) nas grandes cidades.