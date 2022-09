Perspetivas de crescimento na Zona Euro caem para nível pandémico

Christine Lagarde, presidente do BCE © EPA/RONALD WITTEK

Os consumidores da Zona Euro estão mais pessimistas quanto à recuperação económica e à descida dos preços, segundo o inquérito do Banco Central Europeu (BCE), divulgado esta sexta-feira.

A recuperação económica tarda em avançar na Zona Euro. As expectativas de crescimento para os próximos 12 meses caíram de -1,3%, em junho, para -1,9%, em julho, o nível mais baixo desde novembro de 2020, ano de pandemia da covid-19.

Em relação à subida dos preços, as famílias têm cada vez menos esperança de que o BCE consiga alcançar a meta de 2% da inflação no bloco da moeda única. Segundo o inquérito do regulador bancário da Zona Euro, em julho, as famílias esperam que, nos próximos três anos, a inflação se fixa nos 3%, quando há um mês a previsão era de 2,8%.

Para o mês de julho, os consumidores calcularam uma inflação de 7,9%, quando, em junho, previam que fosse de 7,2%. Ainda assim, as estimativas estão aquém da taxa efetivametne alcançada em julho na zona euro, que foi de 8,9%.

Para combater a inflação, O BCE já interrompeu as políticas expansionistas e, em julho, aumentou a taxa de juro em 50 pontos base. No próximo dia 8 de setembro, é esperado um novo aumento entre 50 e 75 pontos.

A expectativa de crescimento do rendimento das famílias para os próximos 12 meses abrandou caiu 0,1 ponto para 0,8% face a junho, pondo fim à recuperação do mínimo de 0,5% em março de 2022. Este declínio esperado nos salários centrou-se sobretudo nos agregados da classe média.

Em sentido inverso, e à boleia da escalada da inflação, as despesas dos consumidores para os próximos 12 meses devem subir para 4,2%, quando, em junho, estavam em 3,9%.

Previsões para uma subida da taxa de desemprego subiram para 12%, o ponto mais alto desde setembro de 2021. Já a probabilidade de encontrar um emprego nos próximos três meses subiu para 27,3%, quando, em abril, estava nos 23,8%.

As expectativas de uma subida das taxas de juro à habitação continuaram a subir para 4,3% e agora estão 1,0 pontos percentuais acima do início de 2022. As perspetivas de acesso ao crédito também são mais negativas. As condições de crédito esperadas estão agora no nível mais restritivo desde o início do inquérito às expectativas do consumidor do BCE, em abril de 2020. A parcela de consumidores que relata ter solicitado crédito nos últimos três meses diminuiu ainda mais para 12,2% em julho, abaixo dos 12,7% em abril de 2022.